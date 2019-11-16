İstanbul’da bir aile dramı daha

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Bakırköy'deki acı olay, dün sabah saat 06.45 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bulunan 6 katlı Çukurova Apartmanı'nın 3'üncü katındaki daire kapısında Zübeyde Delen'in cansız halde bulunmasıyla ortaya çıktı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, evin salonunda yerde yatan baba Bahattin Delen (38) ve çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenine rastladı.Bahattin Delen'in bir yakınına intihar mesajı yazdığı ancak bu mesajı gönderemediği telefonundan tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan ön incelemede ölüm sebebinin siyanür olduğu saptandı. Cenazelerin otopsisi sırasında alınan kanlarında yapılan analizinde üç kişide de öldürücü düzeyde siyanür tespitinin bulunduğu bilgisi edinildi. Annenin cansız bedeninin oturdukları daire kapısının önünde bulunması, kadının zehirlenmekten kurtulmak için kapıdan dışarı çıkarak yardım istemeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.Yakınları, aile için polis merkezinde gözyaşı döktü. Baba Bahattin Delen'in, Kuyumcukent'te imalathanesi ve Kapalıçarşı'da da dükkanı olduğu belirtildi. Acı olayın sonrasında apartman boşaltılarak siyanür riskinden dolayı karantinaya alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan soruşturma kapsamında, ilk aşamada elde edilen tespitlere göre, Delen'in altın ticaretiyle uğraştığı ve internet siteleri üzerinden kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı aktarıldı., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı siyanür vakalarını araştırmak için komisyon kurdu. Ticaret, Sağlık, Tarım, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve BTK uzmanları siyanürün çeşitli platformlarda satışının önlenmesi konusunu masaya yatıracak. Türk Ceza Kanunu'nda siyanürün ismi geçen bir düzenleme bulunmuyor. Ancak, TCK'nın 174'üncü maddesindeki Tehlikeli Maddelerin izinsiz bulundurulmasına veya el değiştirmesine yönelik düzenlemelye göre işlem yapılıyor. İnternetteki satış ise 'dark web' dediğimiz korsan ağlardan tabela şirket isimlerinden yönlendirilerek yapılıyor.SABAH