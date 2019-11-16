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Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:31
Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

OLAY

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın ise yumruk attıktan sonra hakaretlerine devam etti. Olay anına tanıklık eden bir esnaf, "Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Kadın o sırada başörtülü kızlara bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok agresif tavırlar sergiliyordu. 'Pis Müslümanlar. Sizin burada işiniz yok' tarzında cümleler kurdu." dedi..

Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

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Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi
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