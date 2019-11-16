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dakika: ’deki başörtülü kadına saldırıda flaş gelişme! görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul’un en işlek semtlerinden ’de başörtülü kadınların saldırıya uğraması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başörtülü kızlara haince saldıran kadının görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken aynı gün içinde saldırgan kadının vatandaşlarla tartışıp küfürler ettiği bilgisine ulaşıldı. Kameralar olayı saniye saniye kaydederken şoke eden görüntüler açığa çıktı. İşte dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:42
Son dakika: Karaköy’deki başörtülü kadına saldırıda flaş gelişme! Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'de başörtülü kadınlara yapılan saldırının dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırmış ve hakaretlerde bulunmuştu. Kameraların saniye saniye kaydettiği görüntüler şok etkisi yaratırken, saldırgan kadının aynı gün içinde Marmaray istasyonunda vatandaşlarla tartıştığı bilgisine ulaşıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen olayın ardından flaş gelişmeyle Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İşte haberinin ayrıntıları…

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Son dakika: Karaköy’deki başörtülü kadına saldırıda flaş gelişme! Yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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