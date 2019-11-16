Son dakika: Karaköy’deki başörtülü kadına saldırıda flaş gelişme! Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Karaköy'de başörtülü kadınlara yapılan saldırının son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırmış ve hakaretlerde bulunmuştu. Kameraların saniye saniye kaydettiği görüntüler şok etkisi yaratırken, saldırgan kadının aynı gün içinde Marmaray istasyonunda vatandaşlarla tartıştığı bilgisine ulaşıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen olayın ardından flaş gelişmeyle Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…