Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Son dakika: ’de kahvehaneye : 11 yaralı

'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir kahvehaneye tabanca ve ile ateş açıldı, 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 19:13
Son dakika: Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesinde, aralarında gece çıkan tartışma nedeniyle 4 kişilik bir grup, kahvehanede oturanların üzerine ateş açtı. Saldırıda kahve önünde oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Olay sırasında kahvede oturan bir görgü tanığı, "4 kişi önce araba ile yakındaki bir kahvenin önünde durdular. Daha sonra biri elinde tabanca ile diğeri ise çiftçi mallarından kendisine verilen resmi ruhsatlı tüfek ile kahvede oturanlara ateş açtı. Silah seslerinin ardından herkes yere yattı. Bu arada kahve önünde oturanlardan da yaralananlar oldu" dedi.
Mahallede bulunan vatandaşlar iki aile arasında daha önce husumet bulunduğunu ve asıl hedeflerinin aralarında husumet olan kişileri korkutmak olduğunu ileri sürdü.

Son dakika: Pendik'te 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Ahmet Önal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN