Son dakika haberi: Rabia Naz olayında yeni gelişme! DNA raporundaki o detay şok etti…
11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin davada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Küçük Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, küçük kızın tırnaklarının arasında bulunan dokulara ilişkin yapılan DNA testlerinin sonuçları ortaya çıktı. DNA testinin sonuçlarındaki şok detay ise soruşturmanın seyrini değiştirecek türden İşte son dakika haberinin tüm detayları…
Giriş Tarihi: 23.11.2019 21:42Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 21:42