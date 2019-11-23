Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Rabia Naz olayında yeni gelişme! DNA raporundaki o detay şok etti…

dakika haberi: olayında yeni gelişme! raporundaki o detay şok etti…

11 yaşındaki ’ın ölümüne ilişkin davada dakika gelişmeleri yaşanıyor. Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Küçük Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, küçük kızın tırnaklarının arasında bulunan dokulara ilişkin yapılan testlerinin sonuçları ortaya çıktı. DNA testinin sonuçlarındaki şok detay ise soruşturmanın seyrini değiştirecek türden İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 23.11.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 21:42
Son dakika haberi: Rabia Naz olayında yeni gelişme! DNA raporundaki o detay şok etti…
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rabia Naz olayında yeni gelişme! DNA raporundaki o detay şok etti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN