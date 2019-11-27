Son dakika: Bahçelievler’de tüyler ürperten olay! Dehşet evinde ölü olarak bulunmuştu

İstanbul Bahçelievler'de küçük yaştaki çocuğun ölü bulunmasına dair son dakika gelişmesi yaşandı. 14 yaşındaki kızın öldüğü evde uyuşturucu madde ve silah çıkmıştı. Korkunç olayın yaşanmasının ardından hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Fatima Ç. tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahçelievler'de tüyler ürperten olayın ardından dehşet evinin iddianamesi hazırlandı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

KIZ ÇOCUĞU EVDE ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU!

Bahçelievler'de 14 yaşındaki Fatima Ç.'nin ölü bulunduğu, uyuşturucu maddeler ve silahın çıktığı evin iddianamesi hazırlandı. İddianamede suça sürüklenen çocuklar, A.A. (16), B.A. (17) ve E.T.(16) hakkında "Çocuğu kasten öldürme", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 25 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.