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dakika: ’de tüyler ürperten olay! evinde ölü olarak bulunmuştu

İstanbul ’de küçük kız çocuğunun evde ölü bulunmasının ardından dakika haberi geldi. Korkunç olayın yaşandığı evde uyuşturucu maddeler ve silahın çıktığı tespit edilmişti. Fatima Ç. Karnına isabet eden merminin ardından yaralanmış ve sağlık ekiplerine haber verilmemişti. Bu olayın ardından ortaya çıkan şok gerçekler şaşkına çevirdi. Çocuğunun öldüğü evde silah ve uyuşturucu olduğu gerekçesiyle sağlık ekiplerine haber verilmediği ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:59
Son dakika: Bahçelievler’de tüyler ürperten olay! Dehşet evinde ölü olarak bulunmuştu

İstanbul 'de küçük yaştaki çocuğun ölü bulunmasına dair dakika gelişmesi yaşandı. kızın öldüğü evde ve silah çıkmıştı. Korkunç olayın yaşanmasının ardından hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Fatima Ç. tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahçelievler'de tüyler ürperten olayın ardından evinin iddianamesi hazırlandı. İşte haberine ilişkin detaylar…

KIZ ÇOCUĞU EVDE ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU!

Bahçelievler'de 14 yaşındaki Fatima Ç.'nin ölü bulunduğu, uyuşturucu maddeler ve silahın çıktığı evin iddianamesi hazırlandı. İddianamede suça sürüklenen çocuklar, A.A. (16), B.A. (17) ve E.T.(16) hakkında "Çocuğu kasten öldürme", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve " bulundurma" suçlarından 25 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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Son dakika: Bahçelievler’de tüyler ürperten olay! Dehşet evinde ölü olarak bulunmuştu
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