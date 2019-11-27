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Müvekkili ile görüşmeye cezaevine giden tutuklandı

’da ‘ ticareti yapma ve bulundurma’ suçundan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden , ‘dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 20:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:06
Müvekkili ile görüşmeye cezaevine giden avukat tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu bulunan O.H., avukatı ile görüşmek istedi. Avukat G.Y.'nin müvekkili ile görüşmek için gittiği cezaevinde GBT sorgusunda 'dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı.

GBT'DE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

G.Y. cezaevi jandarması tarafından bekleme odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y., Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Avukat G.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Müvekkili ile görüşmeye cezaevine giden avukat tutuklandı
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