Provokatif habere suç duyurusu

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Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı olarak bulunan 12 yaşındaki Rabia Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden aylar geçmesi ardından Yurt Gazetesi'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yönelik bir karalama haber yayınlandı. Haberde muhabir Muzaffer Susamış'a açıklamalarda bulunan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, kendisine Müge Anlı'nın ekibi tarafından olayın çözüldüğünün söylendiğini, sonrasında ekibin apar topar yanından ayrıldıklarını ve olayı bıraktıklarını iddia etti. Baba Vatan, kendisinin bir süre sonra Müge Anlı'yı aradığını ve Anlı'nın kendisine itirafta bulunarak "ATV'nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz" dediğini ileri sürdü.Bu karalama ve yalan haber üzerine Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Birimi harekete geçti. Hukuk Birimi, böyle bir görüşmenin olmadığını, baba Şaban Vatan'ın anlattıklarının tamamıyla hayal ürünü olduğunu ifade ederek Yurt Gazetesi ve Şaban Vatan hakkında manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye yapılan başvuruda, Yurt Gazetesi'ne yönelik ATV için 25 bin, Müge Anlı için 25 bin olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu. Ayrıca Müge Anlı adına baba Vatan için de 1 liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca, Yurt Gazetesi'ne yalan haber ile ilgili tekzip ihtarnamesi gönderildi.