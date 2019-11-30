Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü

kavgasında eniştesini silahla öldürdü

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 17:55

Şişli'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Mehmet Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde M.K. ile eniştesi Mustafa B. (55) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Mustafa B'ye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı M.K, kısa süre sonra Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN