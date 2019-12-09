İşte ingiliz ajanın son görüntüleri

SABAH, 11 Kasım günü Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda sabah 05.25'te cansız halde bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli görüntülere ulaştı.

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Elde edilen ilk görüntülerde Le Mesurier, öldüğü andan 6 saat kadar önce evine çok yakın mesafedeki tekel bayisinden eşi ve kendisine ikişer paket sigara alırken görülüyor. Ulaşılan ikinci görüntülerde ise Mesurier, evinin önünde kanlar içinde yerde cansız yatarken görülüyor. Bunlar İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri. Bu iki görüntü ile ilgili en dikkat çekici ayrıntı, Le Mesurier'in (eşinin uyuduğu yönündeki ifadelerinin aksine) tekel bayisine girdiği kıyafetle ölü bulunduğu andaki kıyafetlerinin aynı olması. İngiliz ajan, tekel bayisine kolları katlanmış beyaz bir gömlek, krem rengi pantolon, kahverengi bir kemer ve yine krem rengi bir ayakkabı ile giriyor. Kolunda tahmini değeri 80 bin dolar olan Rolex marka pahalı bir saat var.



EŞİNİN İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİ

Le Mesurier'in üzerindeki kıyafetler de birebir aynı. Tek fark, İngiliz ajanın ayağında ayakkabılarının olmaması. Oysa Le Mesurier'in eşi İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg, polise verdiği ifadede eşinin eve geldikten sonra uyku ilacı alıp uyuduğunu söylemişti. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün dünya basınında ilk kez yayımladığı görüntüler (Le Mesurier, eğer üzerini hiç değiştirmeden, saatini, kemerini bile çıkarmadan uyumadıysa) Winberg'in ifadesindeki ciddi bir çelişkiyi gözler önüne sermiş oluyor. Le Mesurier, ölümünden önce tekel bayisinin içinde ve dışındaki kameralara takılan son görüntülerinde sigarayı aldıktan sonra kasiyere gülümseyerek teşekkür ediyor ve dükkândan çıkıyor. İngiliz ajanın kulağının üzerine tıpkı ustalar gibi tek dal sigara koyduğu da görülüyor. Le Mesurier'in tekel bayisine giriş saati 22.45, çıkış saati ise 22.46. İkişer paket sigara alırken 100 TL veriyor ve para üzerini alıp çıkıyor. Bu görüntülerde kendisine ve eşine ikişer paket sigara aldığı da düşünüldüğünde Mesurier'in intihar edecek bir ruh halinde olduğuna dair herhangi bir emare yok.



SUNDURMADA 10 METRE

Öte yandan Mesurier'in evin, sabaha karşı açık olduğu görülen penceresinden çıktığı ve atladığı yer arasında da 10 metre mesafe var. Bu da Mesurier'in atlamadan önce sundurmanın üzerinde bir başkasının zoruyla veya kendi başına 10 metre kadar yürüdüğünü gösteriyor. SABAH'ın, Mesurier'in intihar ettiği evin çevresinde yaptığı araştırmalar ve çektiği görüntüler, İngiliz ajanın sır dolu ölümündeki kimi belirsiz noktaları aydınlatacak nitelikte.



CENİN POZİSYONUNDAYDI

JAMES Mesurier'in ölümünden sonraki görüntülerde ise Ali Paşa Medresesi Sokağı'ndaki tarihi hamamın duvarının dibinde cenin pozisyonuna yakın biçimde yattığı görülüyor. Kafa kısmından yere epey kan sızmış, gömleği göbeğinin üst kısımlarına dek açılmış, ayakları çıplak halde olan İngiliz ajanın, olay yerinde tüm kıyafetlerinin çıkarıldığı, bedeninin sırt üstü döndürüldüğü ifade ediliyor. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Mesurier'in ölümünden sonra evdeki dolapta bulunan yüklü miktardaki nakit parayı eşi Winberg'in çantasına koyduğu belirtiliyor. Emniyet birimlerinin kanaatine göre ise şayet Mesurier, gerçekten intihar ettiyse piyasadan yüklü miktarda para topladığı ve "dolandırıcı" damgası yediği için intihar eylemine girişmiş olabilir.