Töre cinayetine kurban giden Mürvet’in katilleri 8 yıldır aranıyor

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Diyarbakır'da 8 yıl önce kardeşi tarafından kazara öldürüldüğü ileri sürülen Mürvet Acar'ın (22) töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Mürvet'in babası ve kardeşi her yerde aranıyor. Mürvet Acar Ergani'nin Kavaklı köyünde 2011'de av tüfeğiyle ahırda öldürülmüş halde bulundu. 14 yaşındaki erkek kardeşi L.A. tüfekle oynarken ablasını kazara vurduğunu söyledi. Babası da kızını vuran oğlundan şikâyetçi olmadığını belirtti. Savcılık ikisini de serbest bıraktı. Olayın cinayet olduğu daha sonra ortaya çıktı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan babaoğul o günden bu yana kayıp.