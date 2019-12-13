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Son dakika haberi: Ceren’in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu

Son dakika haberi: Ordu’da üniversite öğrencisi ’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil ’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti. İddianamede yer alan katilin ifadesinin bir bölümünde “Ceren Özdemir ölmüşse bıçak görevini yapmıştır” demesi kan dondurdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 19:48
Son dakika haberi: Ceren’in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi 'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalanacağı esnada 2 polisi yaralayan katil (35) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Hazırlanan iddianameler kabul edildi.

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Son dakika haberi: Ceren’in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu
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