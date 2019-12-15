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SON DAKİKA: Tosuncuk 'a ne oldu? kurucusu Mehmet Aydın nerede?

Dün ortaya atılan son dakika iddiasının ardından gözler Ukrayna'ya çevrildi. Bunun nedeni, adı altında sanal çiftlik iddiası ile binlerce insanı mağdur eden Tosuncuk lakaplı oldu. Aydın ile ilgili ortaya atılan iddianın ardından hem basında hem de sosyal medyada büyük tartışma yaşandı. İnterpol'ün de arananlar listesine giren Tosuncuk ile ilgili ilk paylaşım sosyal medya platformundan geldi. ortamında ortaya atılan ve kaynağı belli olmayan iddiaların ardından 'Tosuncuk intihar mı etti?' sorusu sıkça aranmaya başlandı. İşte Mehmet Aydın ile ilgili son dakika bilgiler…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:41
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'a ne oldu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın nerede?

Birkaç yıldır tüm Türkiye'Nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan , Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı. Bir süredir hakkında haber alınamamasının ardından bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bir operasyon sırasında tosuncuğun Ukrayna'da olduğu tespit edildiği yönünde iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Peki, Mehmet Aydın nerede, intihar mı etti?

İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkındaki son bilgiler ve gelişmeler...

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SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'a ne oldu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın nerede?
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