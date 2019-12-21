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Son Dakika haberi: Kan donduran olay! Ofise girdi ve peş peşe…

’ndan gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda yaşadığı kişinin ofisine giden bir kadın dehşet saçtı. Ofisin bulunduğu binadaki ve ofisteki kişiler bir anda ne olduğunu anlamadan korku dolu anlar yaşadı. Gözü dönmüş kadın yaşattığı dehşetin ardından yaptıklarıyla da bir ikinci şok yaşattı. Olayın detaylarını öğrenen vatandaşların da şaşkına döndüğü olayda polis ekipleri olayı aydınlatmak için araştırmalara başladı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 20:39
Son Dakika haberi: Kan donduran olay! Ofise girdi ve peş peşe…

'ndan gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda yaşadığı kişinin ofisine giden bir kadın dehşet dolu dakikalar yaşattı. Ofisin bulunduğu binadaki ve ofiste bulunan diğer kişilerin bir anda şaşkına döndüğü olayın ardından ofiste korku dolu dakikalar yaşatan kadının en son yaptığı hareket ise olaya şahit olanlara 2. bir şok yaşattı. Öte yandan polis ekipleri olayın aydınlatılması için detaylı araştırmalara başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son Dakika haberi: Kan donduran olay! Ofise girdi ve peş peşe…
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