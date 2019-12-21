Son Dakika haberi: Kan donduran olay! Ofise girdi ve peş peşe…

İstanbul Zeytinburnu'ndan gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda yasak aşk yaşadığı kişinin ofisine giden bir kadın dehşet dolu dakikalar yaşattı. Ofisin bulunduğu binadaki ve ofiste bulunan diğer kişilerin bir anda şaşkına döndüğü olayın ardından ofiste korku dolu dakikalar yaşatan kadının en son yaptığı hareket ise olaya şahit olanlara 2. bir şok yaşattı. Öte yandan polis ekipleri olayın aydınlatılması için detaylı araştırmalara başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…