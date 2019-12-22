Bartın'dan son dakika haberi! Üniversiteli kızların tuvaletine gizli kamera yerleştirdi... İğrenç olayı polis soruşturması ortaya çıkardı!

Dktorluk yapan 50 yaşındaki bir doktoru iğrenç bir olaydan dolayı gözaltına alındı. Kız öğrencilerin dairesinde bulunan tuvaletin penceresine kamera koyan doktor buradan görüntü almaya başladı. Kız öğrenciler durumu fark edince polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundular. Polis polis olayla ilgili soruşturma başlattıktan kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Harekete geçen ekipler 50 yaşındaki doktoru gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde bir bilgisayar bulunurken, kameraya da kanıt olarak el konuldu.

YENİ TAŞINAN ÜNİVERSİTELİ KIZLARIN TUVALETİNE KAMERA KOYDU

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.