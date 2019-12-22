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'dan son dakika haberi! Üniversiteli kızların tuvaletine yerleştirdi... İğrenç olayı polis soruşturması ortaya çıkardı!

'dan gelen son dakika haberine göre, yeni bir binaya taşınan üniversite öğrencisi iki kızın başına korkunç bir olay geldi. Bir süre bu evde yaşayan kız öğrenciler, banyo penceresinin yakınında bir gariplik olduğunu fark etti. Duruma yakından bakan kızlar şok yaşadıktan sonra hemen harekete geçti. Olayın bir doktor tarafından yapıldığı polis soruşturması ile tespit edildi. Yan daireye taşınan iki kız öğrencinin tuvalet penceresini bulan 50 yaşındaki doktorun, içeriye yerleştirdiği ortaya çıktı.. İşte az önce gelen son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 16:43
Bartın'dan son dakika haberi! Üniversiteli kızların tuvaletine gizli kamera yerleştirdi... İğrenç olayı polis soruşturması ortaya çıkardı!

Dktorluk yapan 50 yaşındaki bir doktoru iğrenç bir olaydan dolayı gözaltına alındı. Kız öğrencilerin dairesinde bulunan tuvaletin penceresine kamera koyan doktor buradan görüntü almaya başladı. Kız öğrenciler durumu fark edince polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundular. Polis polis olayla ilgili soruşturma başlattıktan kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Harekete geçen ekipler 50 yaşındaki doktoru gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde bir bilgisayar bulunurken, kameraya da kanıt olarak el konuldu.

YENİ TAŞINAN ÜNİVERSİTELİ KIZLARIN TUVALETİNE KAMERA KOYDU

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye yerleştirdi.

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Bartın'dan son dakika haberi! Üniversiteli kızların tuvaletine gizli kamera yerleştirdi... İğrenç olayı polis soruşturması ortaya çıkardı!
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