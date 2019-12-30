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Son dakika haberi: İstanbul 'de patlama: 1 ölü 7 yaralı

'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. Patlamada 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:14
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de patlama: 1 ölü 7 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama
sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak
kurtarılan 7 kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir"

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Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de patlama: 1 ölü 7 yaralı
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