Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ikramiyeleri sıralı ve tam listesi MPİ hızlı bilet sorgulama

MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam saatler 20.45'i gösterdiğinde sonlandı ve çekiliş sonuçları açıklandı. Bu büyük heyecanı anbean yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama' aratmasını gerçekleştiriyorlar. MPİ tarafından gerçekleştirilen canlı çekilişin ardından sıralı ve tam liste sonuçları da yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken; İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirlendi. Öte yandan amorti numaraları ile diğer ikramiye tutarları da açıklandı. Haberimizin içerisinden Milli Piyango sonuçları ve otomatik bilet sorgulama işlemini bu yıl da en doğru veriler ile bu başlık altından gerçekleştirebilir, Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları, tam sıralı kazandıran numaralar listesi ulaşabilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA

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MİLLİ PİYANGO 2020 SIRALI TAM LİSTE MPİ BİLETİ SORGULAMA MOTORU

Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.

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