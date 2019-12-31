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Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ikramiyeleri sıralı ve tam listesi hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama motoru! Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu yıl da büyük bir heyecan ile yapıldı. 20.45 itibariyle çekiliş sonlanırken, kısa süre sonrada kazandıran rakamlar açıklandı. Bu noktada bilet sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da büyük artış gösterdi. Dün öğle saatlerinde Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlanan amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL, 80 Milyon TL büyük ikramiye çekilişi 20.45’de sona erdi ve bilet sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. Vatandaşlar, sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama motoru için yine en doğru adresteler! 31 Aralık 2019 bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizinden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 07:27
Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ikramiyeleri sıralı ve tam listesi MPİ hızlı bilet sorgulama

tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam saatler 20.45'i gösterdiğinde sonlandı ve çekiliş sonuçları açıklandı. Bu büyük heyecanı anbean yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama' aratmasını gerçekleştiriyorlar. MPİ tarafından gerçekleştirilen canlı çekilişin ardından sıralı ve tam liste sonuçları da yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken; İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirlendi. Öte yandan amorti numaraları ile diğer ikramiye tutarları da açıklandı. Haberimizin içerisinden ve otomatik bilet sorgulama işlemini bu yıl da en doğru veriler ile bu başlık altından gerçekleştirebilir, Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları, tam sıralı kazandıran numaralar listesi ulaşabilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA

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Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ikramiyeleri sıralı ve tam listesi MPİ hızlı bilet sorgulama
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