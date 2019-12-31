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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ve tam sıralı liste açıklandı! çekilişi sonuçları hızlı sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sona erdi. 31 Aralık 2019 Salı günü 15.00’da başlayan heyecanlı anlar 20.50’de gerçekleşen büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. 2020 Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte bilet sorgulama işlemi ve tam sıralı kazandıran numaralar listesi büyük merak konusu oldu. çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar bu yılda en doğru bilgiler ile sabah.com.tr adresinde yayınlandı. Milli Piyango sonuçları sorgula yapmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama motoru, MPİ tam sıralı liste ve son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 1.1.2020 00:05 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 00:06
Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ve tam sıralı liste açıklandı! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları hızlı sorgulama

Milyonlarca bilet alan vatandaşın heyecanla beklediği dev çekiliş 20.50 itibariyle sona erdi. MPİ tarafından gerçekleştirilen dev çekiliş sonucunda 1 Milyon TL, 8 Milyon TL ve 80 Milyon TL kazandıran büyük ikramiye numaraları da belli oldu. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından vatandaşların biletlerini kontrol etmeye başladı. Milli Piyango sonuçları ve otomatik bilet sorgulama işlemini bu yıl da en doğru veriler ile bu başlık altından yapabilirsiniz. çekilişi sonuçları, tam sıralı kazandıran numaralar listesi ile sabah.com.tr'de. 31 Aralık 2019 Milli Piyango bilet sorgulama işlemi yapmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden çekiliş sonuçları verilerini kullanıcılara açtı. Bu andan itibaren bilet alan milyonlarca vatandaş sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. MPİ bilet sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ YAYINLANDI

Büyük ikramiye çekilişlerinin yapılmasının ardından gözler diğer kazandıran numaralar listesine çevrilmişti. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları tam sıralı liste de açıklandı.

İşte kazandıran tüm numaralar;

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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ve tam sıralı liste açıklandı! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları hızlı sorgulama
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