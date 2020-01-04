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: adamın sözleri şoke etti! ilgilenmeyince hayata küstü...

’da 67 yaşındaki çocuklarının kendileriyle ilgilenmediklerini dile getirdi. Edinilen bilgisine göre 2017 senesinde trafik kazası geçiren ve bacağının sakat kalan Bursa kendini yaşamdan soyutladı. 67 yaşındaki adamın sözleri ise kan dondurdu. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, "Çocuklarım benim bu halde olduğumdan haberdarlar ama bir gün olsun kapımı çalmadılar. Eş, dost, arkadaşlar arada sırada gelip evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı gideriyor" dedi. İşte tüyler ürperten son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 10:17
Son dakika: Yaşlı adamın sözleri şoke etti! Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü...

ilgilenmeyince hayata küsen hakkında gelişmesi yaşandı. 2017 senesinde geçirdiği trafik kazası bacağı sakat kalan 67 yaşındaki adam 'daki evinde tek yaşamaya başladı. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Mehmet Bursa'nın sözleri ise yürek burktu.

ÇOCUKLARI İLGİLENMEDİ, HAYATA KÜSTÜ!

Isparta'da çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Dışarı çıkmayan 24 saatini evde geçiren Mehmet Bursa'nın sözleri ise şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

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Son dakika: Yaşlı adamın sözleri şoke etti! Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü...
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