Son dakika: Yaşlı adamın sözleri şoke etti! Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü...

Çocukları ilgilenmeyince hayata küsen Mehmet Bursa hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 2017 senesinde geçirdiği trafik kazası bacağı sakat kalan 67 yaşındaki adam Isparta'daki evinde tek yaşamaya başladı. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Mehmet Bursa'nın sözleri ise yürek burktu.

ÇOCUKLARI İLGİLENMEDİ, HAYATA KÜSTÜ!

Isparta'da çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Dışarı çıkmayan 24 saatini evde geçiren Mehmet Bursa'nın sözleri ise şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları