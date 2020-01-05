Kapsül robotları Türkiye’de geliştirecek

Almanya'nınen prestijli mühendislik üniversitelerinden biri olan RWTH Aachen Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD ve Almanya'da yapay zekâ ve tıbbi robotlar alanında çığır açacak çalışmalar yapan Türk bilim insanı Dr. Mehmet Turan projelerini Türkiye'de hayata geçirecek. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürme kararı alan Mehmet Turan mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak gibi ulaşılması zor organlarda akıllı kapsül robotlar kullanılarak hastalıkların teşhisini çok daha erken ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilen, istenen yerlere ilaç enjekte edip biyopsi yapabilen akıllı robotları hayata geçirmek üzere yeni bir projeye başladı. Çalışması hakkında SABAH'a bilgi veren Turan geliştirmekte olduğu endoskopik kapsül robotun hasta ve hekim için olan avantajlarını şöyle anlattı: Normal endoskopiden farklı olarak geliştireceğimiz sistemde hassas bir kontrol mekanizması eşliğinde hareket ettirilebilen bir robot olmasını planlıyoruz. Mevcut şartlarda hastanelerde kullanılan kapsül endoskop örneklerinde mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak için ayrı ayrı kapsüller kullanılması gerekiyor. Bizim sistemimizde ise mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere üç organı aynı anda tek kapsül robotla görüntüleyebiliyorsunuz. Hedefimiz multi- site biyopsi dediğimiz şu an literatürde henüz yapılamamış olan kapsül endoskopi sırasında bir defadan fazla ve farklı yerlerden biyopsi almayı başarmak olacak. TÜBİTAK 2232 programı ile Türkiye'ye dönüş yapan bilim insanlarından biri olarak özellikle sağlık alanında sanayiye çabuk entegre edilebilecek, hızlı geri dönüşü olan katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi adına önemli destekler olduğunu belirten Turan, "Biz de hâlihazırda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz büyük ölçekli bir sağlık projesinde beyin tümörlerinin çok daha erken teşhisini mümkün kılacak algoritmaların geliştirilmesine öncülük edecek çok büyük bir veri kümesi oluşturuyoruz. Hatta henüz hastalık ortaya çıkmadan uyarılar verip, hastayı bilinçlendirmeyi başarabilecek kritik teknolojiler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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