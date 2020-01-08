Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü! İstanbul’da korkunç olay

Kan donduran son dakika haberi… Dünyaca ünlü iş insanları Figen ile Randolp Ward Mays'in 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AMBULANSTAN İNDİRİLEN ÇOCUĞA BIÇAKLA SALDIRDI

İddialara göre, Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K. (22) tarafından bıçaklandı. Yaralı olarak hastanede hemen ameliyata alınan Emre Tyler Mays yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk, aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.

OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen katil zanlısının 22 yaşındaki Akın K. olduğunu belirledi. Bunun ardından zanlının kaçtığı adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, cinayet zanlısını olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

BİRİNE BENZETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyete götürülen cinayet faili Akın K., burada sorguya alındı. Katil zanlısı Akın K.'nın, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

4 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan ve 3 "Kasten Yaralama" ile 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.