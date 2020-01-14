1 milyon sağlık çalışanı sorunlarına karşı birleşiyor

Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı, Şişli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri Şule Yılmaz ile İstanbul'daki birçok hastanenin yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Toplantıda, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu. 5-8 Mart arasında Antalya'da düzenlenecek olan Sağlık Çalışanları Kongresi'ne ilişkin bilgiler verilerek tüm sağlık çalışanları kongreye davet edildi.Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta dönüşümü başarıp çoğu ülkenin 100 yılda yaptığını biz 6-7 senede yapabildiysek bunun en büyük sebebi sağlık çalışanlarının özverisidir. Sağlık çalışanları bu kadar özveri ile hizmet sunarken, bu çalışmaların kamuoyunda ses getirecek bir oluşuma ihtiyacı var. Her sağlık çalışanı bu kongrede yer alsın, fikrini söylesin istiyoruz. Biz sağlıkçılar, hastaları iyileştirmek için varız. Sağlık çalışanları toplumumuzun yansımasıdır, toplumumuzdan da sağlık çalışanına sahip çıkmasını istiyorum. İl sağlık müdürü olarak değil, bir hekim olarak sağlıkta dönüşüm için 17 senedir çabalayan bir fert olarak bu tür kongrelere katkı vermeye çalışacağım" dedi. İstanbul eski İl Sağlık Müdürü ve Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde görevli olan Ali İhsan Dokucu da yaptığı konuşmada, "Sağlık çalışanlarının hem çalışma şartları, hem de beklentileri ile ilgili yaptığı işten dolayı kendisinin doğru yerde konumlandırılmaması en önemli eksikmiş gibi geliyor. Bunun dinlemesi çok önemli bir aşama olacak" ifadesini kullandı.Sağlık çalışanlarına özel bu tarz kongrelere daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Sağlık sisteminin paydaşları var. Hastalar bir paydaş grubu ise sağlık çalışanları da çok önemli bir paydaş grubunu oluşturuyor. Sağlık çalışanlarının hastalarla uyumunu sağlamak gibi bir misyon, tarihi misyonumuz olacaktır."

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