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Son dakika haberi: 'Tosuncuk' 'ın yeri tespit edildi! Özel dedektif açıkladı: "Mehmet Aydın o ülkede!"

Çiftlik Bank dolandırıcısı olarak bilinen ve Tosuncuk olarak da anılan , geçtiğimiz yıldan bu yana en çok konuşulan isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon lirayı alan ve kayıplara karışan Tosuncuk, kırmızı bültenle de aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Tosuncuk hakkında ortaya atılan öldü iddialarının ardından Çiftlik Bank mağdurları tarafından Mehmet Aydın'ı bulması için bir dedektifle anlaşıldı. Dedektif Mehmet Uzuner, Mehmet Aydın'ın intihar etmediğini vurgularken hangi ülkede olduğunu da açıkladı. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:03
Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi! Özel dedektif açıkladı: Mehmet Aydın o ülkede!

Kurduğu Çiftlik Bank dolandırıcılık sistemi ile binlerce kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lira ile kayıplara karışan 'Tosuncuk' , geçtiğimiz yıldan bu yana hakkında en çok soru işaretleri barındıran kişilerden birisi durumunda. Bugüne kadar Mehmet Aydın'ın geçmişine birçok video ve fotoğraf ortaya çıkarken hakkındaki son dakika iddialar da eksilmiyor. Bilindiği gibi, en son 'Tosuncuk Mehmet Aydın öldü' iddiası ortaya atılmıştı ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Bu durum üzerine Çiftlik Bank mağdurları harekete geçerken Mehmet Aydın'ı bulması için özel bir dedektifle anlaştılar.

TOSUNCUK HANGİ ÜLKEDE?

Dedektif Mehmet Uzuner, yaklaşık bir ay önce çalışma başlattıklarını ifade ederken Mehmet Aydın'ın intihar etmediğini belirtti. Uzuner, 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın hangi ülkede bulunduğunun da tespit edildiğini ifade ederken bu ülkeyi de açıkladı. Peki, Mehmet Aydın hangi ülkede?

İşte, son dakika haberinin ve flaş açıklamanın detayları...

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Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi! Özel dedektif açıkladı: "Mehmet Aydın o ülkede!"
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