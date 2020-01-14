Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi! Özel dedektif açıkladı: "Mehmet Aydın o ülkede!"

Kurduğu Çiftlik Bank dolandırıcılık sistemi ile binlerce kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lira ile kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, geçtiğimiz yıldan bu yana hakkında en çok soru işaretleri barındıran kişilerden birisi durumunda. Bugüne kadar Mehmet Aydın'ın geçmişine birçok video ve fotoğraf ortaya çıkarken hakkındaki son dakika iddialar da eksilmiyor. Bilindiği gibi, en son 'Tosuncuk Mehmet Aydın öldü' iddiası ortaya atılmıştı ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Bu durum üzerine Çiftlik Bank mağdurları harekete geçerken Mehmet Aydın'ı bulması için özel bir dedektifle anlaştılar.

TOSUNCUK HANGİ ÜLKEDE?

Dedektif Mehmet Uzuner, yaklaşık bir ay önce çalışma başlattıklarını ifade ederken Mehmet Aydın'ın intihar etmediğini belirtti. Uzuner, 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın hangi ülkede bulunduğunun da tespit edildiğini ifade ederken bu ülkeyi de açıkladı. Peki, Mehmet Aydın hangi ülkede?

İşte, son dakika haberinin ve flaş açıklamanın detayları...