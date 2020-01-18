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tarafından uyarısı yapıldı! "Kar yağışı o illere geri dönüyor" İşte 18 Ocak tahminleri

tarafından yapılan tahminlerine göre ülkemizde etkisini geçtiğimiz günlerde gösteren kar yağışının bazı illerde geri döneceği bilgisi verildi. İç Anadolu ve Karadeniz'de karla karışık yağmur yağacağı bilgisi verilirken yapılan fırtına uyarıları sonucunda ise Kabatepe ile Gökçeada arasındaki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşlar gün içerisinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun cevabını merak etse de henüz bu ilimiz için Meteorolojik bir uyarı bulunmuyor. Peki, 18 Ocak bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 08:03 ABONE OL
Meteoroloji tarafından son dakika uyarısı yapıldı! Kar yağışı o illere geri dönüyor İşte 18 Ocak hava durumu tahminleri

Gün içerisinde vatandaşların devamlı takip ettiği tahminlerinde gelen bilgilere göre ülkenin bazı kesimlerinde pazartesi gününden itibaren kar yağışı hakim olacak. Sömestr tatilinin başlamasıyla şehir dışı planları yapan aileler tarafından merak edilen hava durumu uyarıları ve tehminleri yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinden "18 Ocak Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken haberimizin içerisinde tüm tahminlerine ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI! 18 OCAK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

'den yapılan son uyarıların ardından, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan 2 feribot seferi iptal edildiği bilgisi geldi. Haberimizin devamından Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine detaylı olarak erişebilirsiniz…

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Meteoroloji tarafından son dakika uyarısı yapıldı! "Kar yağışı o illere geri dönüyor" İşte 18 Ocak hava durumu tahminleri
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