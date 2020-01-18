Meteoroloji tarafından son dakika uyarısı yapıldı! "Kar yağışı o illere geri dönüyor" İşte 18 Ocak hava durumu tahminleri

Gün içerisinde vatandaşların devamlı takip ettiği son dakika hava durumu tahminlerinde gelen bilgilere göre ülkenin bazı kesimlerinde pazartesi gününden itibaren kar yağışı hakim olacak. Sömestr tatilinin başlamasıyla şehir dışı planları yapan aileler tarafından merak edilen hava durumu uyarıları ve tehminleri yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinden "18 Ocak Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken haberimizin içerisinde tüm tahminlerine ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI! 18 OCAK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan 2 feribot seferi iptal edildiği bilgisi geldi. Haberimizin devamından Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine detaylı olarak erişebilirsiniz…