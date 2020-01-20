Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili kan donduran son dakika haberi! ‘Sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin…’

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Nazlı Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 14 Ocak günü yakınları, Açıkgöz'den haber alamayınca evine gitti ve kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde korkunç görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Açıkgöz'ün cansız bedeni, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Acı olayla ilgili aile şikâyetçi olurken, Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikâyette bulundu ve bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.