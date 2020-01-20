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öğretmenin ölümüyle ilgili kan donduran haberi! ‘Sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin…’

’da yalnız yaşadığı evin su borusunda asılı bulunan 30 yaşındaki öğretmen Açıkgöz’ün ölümüyle ilgili gelişmeleri yaşanıyor. 14 Ocak günü kendisinden haber alamayan yakınları Açıkgöz’ü merak ederek evine gittiler. Çilingir yardımıyla girilen evde öğretmen Tuğba Açıkgöz’ün cansız bedeni eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Yaşanan bu korkunç olayın ardından ailenin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kızının intiharına inanmayan anne Nazlı Açıkgöz, dehşet veren açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 19:24 ABONE OL
Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili kan donduran son dakika haberi! ‘Sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin…’

merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Nazlı Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 14 Ocak günü yakınları, Açıkgöz'den haber alamayınca evine gitti ve kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde korkunç görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Açıkgöz'ün cansız bedeni, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Acı olayla ilgili aile şikâyetçi olurken, Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikâyette bulundu ve bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili kan donduran son dakika haberi! ‘Sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin…’
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