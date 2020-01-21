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haberi... Evinde ölü bulunan öğretmenin ölümünde büyük şüphe! cenazesini yıkarken fark etti!

Tek başına yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen hakkında bilgileri üst üste geliyor! 14 Ocak günü kendisinden haber alamayan yakınları genç öğretmeni görmek için evine gittiler. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları korkunç görüntü karşısında şoka uğradılar. Tuğba Açıkgöz’ün cansız bedeni eşarpla su borusuna bağlı halde bulundu. Yaşayan bu korkunç olayın ardından ailenin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kızının intiharına inanamayan anne Nazlı Açıkgöz ise olayla ilgili dehşet veren açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika haberi... Evinde ölü bulunan Tuğba öğretmenin ölümünde büyük şüphe! Annesi cenazesini yıkarken fark etti!

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Nazlı Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 14 Ocak günü yakınları, Açıkgöz'den haber alamayınca evine gitti ve kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde korkunç görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Açıkgöz'ün cansız bedeni, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Acı olayla ilgili aile şikâyetçi olurken, Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikâyette bulundu ve bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz'den geçen 14 Ocak'ta haber alamayan yakınları, eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Tuğba Açıkgöz, eşarpla su borusuna asılı haldeÿbulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

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Son dakika haberi... Evinde ölü bulunan Tuğba öğretmenin ölümünde büyük şüphe! Annesi cenazesini yıkarken fark etti!
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