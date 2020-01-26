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SON DAKİKA: Corona virüsü hakkında son durum: İlaç stokları tükeniyor, corona virüsü hızla yayılıyor

Ocak ayının başlarında ölümcül etkisi ilk defa ortaya çıkan ve başta 'in şehirleri olmak üzere dünya geneline yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün, corona virüsü nedeniyle ölen ve hastalık teşhisi konan insan sayısı artıyor. Yetkililer ve sağlık çalışanları salgını kontrol altına almak için çabalarken Çin'deki Wuhan corona virüsünün yayılma hızı artmaya devam ediyor. Yılbaşı etkinlikleri gibi geniş kitle etkinliklerini iptal eden ve toplu taşımayı durdurmak gibi ciddi karantina önlemleri alan Çin yönetimi, şimdi de başka bir felaket ile yüzleşmek zorunda. Hastanelerde bulunan ve corona virüsü ilacı olmasa da belirtileri hafifletmek için kullanılan ilaçların stokları tükenmek üzere. İşte korona virüsü hakkında son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 26.1.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 11:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü hakkında son durum: İlaç stokları tükeniyor, corona virüsü hızla yayılıyor

Korona virüsü (coronavirus) ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, facianın boyutları artıyor. Sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 'deki ölümcül korona virüsü yüzünden elli altı kişinin öldüğünü söyledi. Ülke genelinde 1.900'den fazla teyit edilmiş vaka rapor edildi. Öte yandan corona virüsü, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle birçok bölgede sağlık görevlileri için seferberlik ilan edildi.

Çin'in devleti tarafından işletilen Xinhua haber ajansı, 237 hastanın kritik durumda olduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA: Corona virüsü hakkında son durum: İlaç stokları tükeniyor, corona virüsü hızla yayılıyor
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