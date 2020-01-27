Son dakika haberi: Başkan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mahmut tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Kardeşlik bu ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu kardeşlik duygusu nedir bundan bir haber. Bu iş herkesin karı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Elazığ'daki depremde bir aileyi enkaz altından çıkaran "Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık verilecek" dedi. Burada okuyor. Türkçe de biliyor.

Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde

"BAŞKA ÇAREM YOKTU, ELLERİMLE KAZDIM"

Suriyeli Mahmut El Osman: "Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kalabalığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiçbir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartmanın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti, başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım.

Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu