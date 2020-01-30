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konusu ve özeti ne? Venom filminde Çin'deki corona virüsü () mü anlatılıyor?

Çin'de ortaya çıkan ve onlarca kişinin ölümüne sebebiyet veren dehşeti devam ederken çeşitli spekülasyonların ardı arkası da kesilmiyor. Öyle ki, 2018 yılında çekilmiş ABD yapımı Venom filmindeki bir sahnenin sosyal medyada yayılması sonrasında kafalarda soru işaretleri oluştu. Böyle olunca da, 'Venom filminde corona virüsü mü anlatılıyor?' sorusunun yanıtı oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, konusu ve özeti ne, koronavirüs sahnesi var mı? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:34 ABONE OL
Venom filmi konusu ve özeti ne? Venom filminde Çin'deki corona virüsü koronavirüs mü anlatılıyor?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kelimenin tam anlamı ile dünyayı kasıp kavuran corona virüsü hakkında son dakika haberleri gelirken, spekülasyonların ardı arkası da kesilmiyor. Çin'de oluşturulan özel hastaneler ile koronavirüs tedavisi yapılmaya çalışılmasına karşın ölümler engellenemiyor.

VENOM FİLMİNDE KORONAVİRÜS MÜ ANLATILIYOR?

Corona virüsü hakkında son spekülasyon ise ABD yapımı Venom filmine ait... 2018 yapımı Venom filminde bir sahnenin sosyal medyada yayılması akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Başrolünde Tom Hardy'nin oynadığı filmin bir kesitinde, Çinli kadınının yılan yediği, daha sonra pazarındaki diğer insanları öldürdüğü görülüyor. Kadının gömleğinde ise "CORINNE" yazması bir anda komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep oldu.

VENOM FİLMİ KONUSU VE ÖZETİ

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

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Venom filmi konusu ve özeti ne? Venom filminde Çin'deki corona virüsü (koronavirüs) mü anlatılıyor?
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