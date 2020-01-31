Kadir Suresi okunuşu ve anlamı! Kadir Suresi Arapça Türkçe

Kadr, kelime olarak "güç, hüküm, değer, şeref" anlamlarına gelir. Surede Kadir Gecesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Sure, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve bu gecenin önemini vurgulamaktadır. Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Suresini bu başlık altından okuyabilirsiniz. Kadir Suresi Türkçe Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri ayrıntılarda bulabilirsiniz. İşte Kadir Suresinin Türkçe meali ve Arapça okunuşu!

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Suresinin 1. Ayetinde Kuran-ın bu gece indirildiği belirtilmiştir. Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde düşünceler olsa da hangi geceye denk geldiği konusunda farklı görüşlerde yer alır.