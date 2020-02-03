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Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı'nca, noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak 'Noterlik İşlemlerinde ' ve ' Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması bugün başladı. Sistemi ilk defa kullanan vatandaşlar, "Güzel bir uygulama oldu, dolandırıcılığın önüne geçmesi açısından biz vatandaşlar için iyi oldu" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 21:39 ABONE OL
Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı

Ankara'da noterlerde ilk defa sistemi kullanan vatandaşlar, uygulamanın çok güzel olduğunu kaydetti. Uygulama, vatandaşlara noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak.

İSTER NAKİT, İSTERSE KREDİ KARTI...

Güvenli para alışverişini sağlayacak uygulama ile yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecek.

Öte yandan, bu sistemle emanet hesabına alınan paranın noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacak.

PARA EMANET HESABA ALINACAK

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Sistemi ilk defa kullanan Hamit Köseoğlu, "Güzel bir uygulama oldu, dolandırıcılığın önüne geçmesi açısından biz vatandaşlar için iyi oldu" dedi.

Hilmi Çevik ise "Güvenli ödeme sistemi hırsızlık gibi problemleri önlemek açısından iyi olacağını düşünüyorum. Daha güvenli olur, biz vatandaşlar için" dedi.

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Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı
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