Oyuncu Adnan Koç’a 16 yıl 8 ay hapis

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Adnan Koç, İstanbul'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç ile 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 3. Ağır Ceza duruşmada savunma yapan sanık Koç, olay yerine gittiğinde kavga etmediğini savunarak beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Koç ile kardeşi Ahmet Koç hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme şekilde görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl sekizer ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Diğer kardeş Mehmet Hayri Koç hakkında ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.