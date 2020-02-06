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haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'a büyük şok! Cinayetle bitti

Edinilen bilgisine göre, sosyal medyada 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda, garsonlar arasındaki kavga cinayetle bitti. İstanbul Levent'teki restoranda yaşanan olayda, garsonlar arasında başlayan kavga dışarı taşınınca bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan garson Mehmet G.’ye müebbet hapis istendi. İşte, son dakika haberinin detayları...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 08:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'a büyük şok! Cinayetle bitti

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda garsonlar arasında başlayan kavga kanlı bitti. Edinilen bilgisine göre, olay, İstanbul Levent'te meydana geldi. İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, işletme sahibi Özdemir'e haber verilince yatıştırıldı.

RESTORAN DIŞINA TAŞTI

İddiaya göre, Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. Dışarıya gelen Mehmet G., bu andan sonra kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı! İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'a büyük şok! Cinayetle bitti
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