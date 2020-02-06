Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'a büyük şok! Cinayetle bitti

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda garsonlar arasında başlayan kavga kanlı bitti. Edinilen son dakika bilgisine göre, olay, İstanbul Levent'te meydana geldi. İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, işletme sahibi Özdemir'e haber verilince yatıştırıldı.

RESTORAN DIŞINA TAŞTI

İddiaya göre, Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. Dışarıya gelen Mehmet G., bu andan sonra kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı! İşte, son dakika haberinin detayları;