Sevgilisi var diye kızını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki akşam saatlerinde Kargın Mahallesi'nde yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ı (17 ) görenler, polise ihbarda bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Genç kızın babası Harun Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Harun Yıldız, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Talihsiz kızın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Şeyma'nın annesi Emine Y. "kızıma ne hakkım varsa helal olsun" ifadelerini kullandı.