Kadir Şeker ile ilgili son dakika haberi: Hukukçular ikiye bölündü! Cinayet mi - meşru müdafaa mı?

Sosyal medyada Şeker'e destek mesajları yağarken, ortaya çıkan tartışmaya hukukçular da katıldı. Şeker'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyen de var, ceza alması gerektiğini söyleyen de... Tartışma konusu cinayet, Selçuklu ilçesindeki Piri Reis Parkı'na meydana gelmişti. Tıp fakültesinde okuma hayali ile üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker(20) parkta Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darp ettiğini görünce yardıma koşmuştu. Duran tarafından darp edilen Şeker, boğuşma sırasında yanında taşıdığı çakıyı çıkarıp kendisini savunmak istemiş ve bu sırada çakı Duran'ın kalbine isabet etmişti. Duran hastanede yaşamını yitirirken Şeker tutuklanmıştı.



