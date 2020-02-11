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ile ilgili son dakika haberi: Hukukçular ikiye bölündü! Cinayet mi - meşru müdafaa mı?

'da kadına şiddeti önlemeye çalışırken katil olan 20 yaşındaki 'in tutuklanması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kadir Şeker’in işlediği cinayet hukukçuları ikiye böldü. Kimi beraat etmesi, kimi de ceza alması gerektiğini söylüyor. İşte konuyla ilgili hukukçulardan son dakika açıklamaları...

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:12 ABONE OL
Kadir Şeker ile ilgili son dakika haberi: Hukukçular ikiye bölündü! Cinayet mi - meşru müdafaa mı?

Sosyal medyada Şeker'e destek mesajları yağarken, ortaya çıkan tartışmaya hukukçular da katıldı. Şeker'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyen de var, ceza alması gerektiğini söyleyen de... Tartışma konusu cinayet, Selçuklu ilçesindeki Piri Reis Parkı'na meydana gelmişti. Tıp fakültesinde okuma hayali ile üniversite sınavlarına hazırlanan (20) parkta Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darp ettiğini görünce yardıma koşmuştu. Duran tarafından darp edilen Şeker, boğuşma sırasında yanında taşıdığı çakıyı çıkarıp kendisini savunmak istemiş ve bu sırada çakı Duran'ın kalbine isabet etmişti. Duran hastanede yaşamını yitirirken Şeker tutuklanmıştı.

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Kadir Şeker ile ilgili son dakika haberi: Hukukçular ikiye bölündü! Cinayet mi - meşru müdafaa mı?
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