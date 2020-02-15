SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan uçak kazası ile ilgili şoke eden iddia: "Yüzde 99 düşürüldü..."

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden (ETÜ) Prof. Dr. Saleh Sultansoy, 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta'da düşen uçakla ilgili şoke eden son dakika iddialarında bulundu. Bilindiği gibi, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen, Atlasjet'in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağında, 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Uçakta yaşamını yitiren yolcular arasında, Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık ile araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan da hayatını kaybetti.

PROFESÖR AÇIKLADI: "YÜZDE 99 DÜŞÜRÜLDÜ"

Bu olayın bir kaza olmadığını belirten Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Isparta uçağının yüzde 99 düşürüldüğünü belirtirken, "O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu. Türk Hızlandırıcı Kompleksi ve Türk Bilim Kenti kurulurdu. Bu tür projeler Japonya'nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı" diye konuştu.

İşte, o açıklamanın tamamı ve son dakika haberinin detayları;