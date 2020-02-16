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'de kadın cinayeti!

'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.2.2020 15:55 ABONE OL
Eskişehir'de kadın cinayeti!

Erenköy Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bıçakla ağır yaralanan Hafize F, yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini bıçakladığı ileri sürülen Ferhat F. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Eskişehir'de kadın cinayeti!
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