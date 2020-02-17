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Haberi: Kadir’in kaderini belirleyecek detay!! Kadir Şeker'in montundaki kan izi…

Konya’da sevgilisi tarafından şiddet gören Ayşe Dırla’yı kurtarmak isterken katil olan ve Türkiye’nin gündemine oturan Kadir Şeker olayıyla ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Korkunç olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için müdahale etti. Kadını sokak ortasında döven Özgür Duran’ı çıkan arbede sonucu bıçakla yaralayan Kadir Şeker daha sonra polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Türkiye’nin gündemine oturan ve günlerdir konuşulan bu olayla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadir’in montunda tespit edilen kan izlerinin soruşturmaya yön vereceği açıklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 08:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kadir’in kaderini belirleyecek detay!! Kadir Şeker'in montundaki kan izi…

Konya Piri Reis Parkı'nda sevgilisi tarafından dayak yiyen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isteyen Kadir Şeker, yaşanan tartışma sonucu çıkan darbede de Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bu olayla ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILAMADI

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

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Son Dakika Haberi: Kadir’in kaderini belirleyecek detay!! Kadir Şeker'in montundaki kan izi…
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