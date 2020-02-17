Son Dakika Haberi: Kadir’in kaderini belirleyecek detay!! Kadir Şeker'in montundaki kan izi…

Konya Piri Reis Parkı'nda sevgilisi tarafından dayak yiyen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isteyen Kadir Şeker, yaşanan tartışma sonucu çıkan darbede de Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bu olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILAMADI

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.