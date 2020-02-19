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SON DAKİKA: 'da kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında öldürdü...

'dan gelen son dakika haberi... Hatay'da kadın cinayeti işlendi. Hatay’da yabancı uyruklu bir şahıs, eski eşini, konuşmak için çağırdığı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerine çok sayıda polisi ekibi geldi. Cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 16:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Hatay'da kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında öldürdü...

Son dakika: Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Süleyman M. (25), eşi Meryem Sıdo ile bir süre önce ayrıldı. Bunun üzerine Meryem Sıdo, yaşadığı Antalya'dan babaevi Hatay'a geldi. Süleyman M., bugün Hatay'a gelerek eski eşiyle konuşmak istedi.

Muhammed M, sokağa çağırdığı eski eşini yanında bulunan silahla vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, eşini vurduktan sonra kaçan Süleyman M.'yi bulmak için bazı evlerde arama yaptı.

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SON DAKİKA: Hatay'da kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında öldürdü...
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