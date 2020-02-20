Son Dakika Haberi: Türk hacker Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'nı adresini buldu! Kripto para hesabından...

2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu ile vatandaşın yaklaşık 500 bin lirasına vurgun yapan ve ardından firar eden Mehmet Aydın ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İddialara göre firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, Tosuncuk'un nerede olduğuna ilişkin sinyallere ulaştığını öne sürdü. Uçar, Mehmet Aydın'ın Türkiye'den firar ettiği tarihten bu yana aynı bölgede olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…