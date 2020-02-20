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Haberi: Türk hacker Çiftlik Bank firarisi 'nı adresini buldu! Kripto para hesabından...

Binlerce kişiyi mağdur ederek firar eden Çiftlik Bank vurgusu ’ın bulunduğu yere ilişkin haberi geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın cep telefonuna sızarak konumuna ulaştığını Türk hacker, talep edilmesi, halinde elde ettiği bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşacağını belirtti. Firari Mehmet Aydın’ın bahsedildiği gibi Brezilya-Uruguay coğrafyasından hiçbir zaman çıkmadığına dikkat çeken Türk hacker, telefondan elde ettiği konumun Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan bir iş merkezini işaret ettiğini iddia etti. İşte Çiftlik Bank vurguncusu firari Mehmet Aydın’ın nerede olduğuna ilişkin ortaya atılan iddiaya yönelik son dakika haberinin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 08:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türk hacker Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'nı adresini buldu! Kripto para hesabından...

2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu ile vatandaşın yaklaşık 500 bin lirasına vurgun yapan ve ardından firar eden ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İddialara göre firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, 'un nerede olduğuna ilişkin sinyallere ulaştığını öne sürdü. Uçar, Mehmet Aydın'ın Türkiye'den firar ettiği tarihten bu yana aynı bölgede olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Türk hacker Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'nı adresini buldu! Kripto para hesabından...
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