Yargıtay’dan ‘günlük’ ayarı

Mimar Selim Yuhay ile 6 yıl önce boşandığı balerin eşi Evlin Avidor arasındaki yargı sürecinde yeni perde. Evde eşine ait günlük bulunca aldatıldığını öğrenen ünlü mimarın yeniden yargılama başvurusunu Yargıtay kabul etti. Avidor ise Maslak'ta oturduğu evi sattığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.Televizyon kanallarında yaptığı programlarla adını duyuran mimar Selim Yuhay ile Evlin Avidor, 25 Aralık 2014'te boşandı. Yuhay, Maslak'taki dairesini 3 çocuğu ve boşandığı eşine bıraktı. Evdeki eşyalarını toplamaya giden Yuhay, boşandığı karısının günlüğünü evde buldu. Günlükte eşinin kendisini evli bir erkekle aldattığını öğrenen Selim Yuhay mahkemeye başvurarak "anlaşmalı boşanma"nın zina nedeniyle "boşanma" olarak değiştirilip yargılamanın yenilenmesi ve protokolün iptal edilmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasının yeniden görülmesine karar verdi.İddiaya göre bu süreçte Selim Yuhay, oturma hakkı kararı olmasına rağmen daireyi 4 yıl önce Ramazan Çelen'e sattı. Çelen de Evlin Avidor'un daireyi boşaltmasını ve boşaltmadığı her ay için aylık 2 bin 500 lira kira istedi. Avidor, dava açarak Selim Yuhay ve Ramazan Çelen'den şimdilik 8 bin lira maddi manevi tazminat talep etti. Avidor'un avukatı, "Davalı mahkeme kararına aykırı davranmıştır. Müvekkilim çocuklarıyla birlikte tahliye edilme riskiyle karşı karşıyadır. Oturduğu evin elinden alınacağı endişesiyle sürekli tedirgin bir yaşam sürmektedir" dedi. Avukatı aracılığıyla davaya cevap veren Selim Yuhay ise iddia edildiği gibi anlaşmalı boşanmadıklarını, Yargıtay'ın davayı bozduğunu anlattı. İddiaların asılsız olduğunu öne süren Yuhay'ın avukatı, "Müvekkilim, davacının hileli davranışlarıyla anlaşmalı boşanmaya ikna edilmiştir. Müvekkilimin mülkiyetindeki daireyi satmasının boşanma protokolüne aykırılık oluşturmamıştır. Tazminat için davacının bir zararının olması gerekir. Mülkiyet hakkının başkasına devredilmesi, intifa hakkı sahibi açısından herhangi bir sorun teşkil etmez. Davanın reddini istiyoruz" ifadesini kullandı.Tanık olarak dinlenen Selim Yuhay'ın babası Yaşar Yuhay da "Oğlum, eşinin birlikteyken kendisini aldattığını öğrenince bunalıma girdi, işleri bozuldu. Nafakaları ve çocukların özel okul paralarını ödeyemedi. Evlin Avidor oğlumu icraya verince bu borçları ödemek için oğlum Maslak'taki evi satıp borçlarını ödedi. Davacının oturduğu evi Ramazan Çelen satın aldı" dedi. Dava ertelendi.

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