Kara Murat'ın çizgi romancısısı Abdullah Turhan ve Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz hayatını kaybetti! Suat Yalaz kimdir?

Türkiye'de çizgi roman sanatının en önemli iki ustası aynı gün hayata gözlerini yumdu. Kara Murat'ın çizgi romancısı Abdullah Turhan ve Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz'ın, aynı gün hayatını kaybetmesi iki yazarında sevenlerini yasa boğdu. Sanat dünyasının iki acı kaybının ardından vatandaşlar, Abdullah Turhan ve Suat Yalaz hakkında bilgi edinmek için bu yazar-çizerlerin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Suat yalaz kimdir? Kara Murat'ın çizgi romancısı Abdullah Turhan kimdir ve neden öldü? İşte iki efsane isim hakkında bilinmesi gerekenler...

SUAT YALAZ KİMDİR?

Karaoğlan ile tüm Türkiye'nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer, sinemaya da aktarılmış olan "Son Osmanlı: Yandım Ali"ye de imza attı. Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü başarıyla tamamlarken, Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi önemli çizerlerle tanışarak, yeteneğiyle dönemin önemli ustalarını etkilemeyi başardı.

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında Karaoğlan adına 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Böylelikle Suat Yalaz cumhuriyet tarihinde büyük sanatçı Cemal Nadir Güler'in Amcabey'i, Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz'ından sonra oluşturduğu çizgi kahramanı pul üstüne taşınarak devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.

Suat Yalaz'ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

"Son Osmanlı Yandım Ali", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Camoka'nın İntikamı", "Baybora'nın Oğlu", "Bizanslı Zorba", "Karaoğlan Yeşil Ejder", "Şeytan Kafesi", "Camoka'nın Dönüşü", "Karaoğlan Şeyh'ın Kızı", "Cengiz Han'in Hazineleri", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Şeytan Kafesi", "Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan"

Dergi haline gelmeden önce de ilk kez 3 Ocak 1962'de Akşam Gazetesi'nde tefrika edilen Karaoğlan, Suat Yalaz'ın yazıp çizdiği haftalık tarihi çizgi roman dergisi olarak 1963'te yayımlandı. Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayımlanan dergi, en son 2000'li yıllarda bir kez daha okuyucuyla buluşmuştu.

KARA MURAT'IN ÇİZGİ ROMANCISI ABDULLAH TURHAN KİMDİR?

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren iki çocuk ve iki torun sahibi olan Abdullah Turhan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altında tutuldu. Turhan, doktorların çabalarına rağmen bugün saat 12.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında 'Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi.