Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Ercan'dan deprem açıklaması! "4.5 - 5.0 şiddetinde deprem olabilir..."

Son dakika haberi: Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Ercan'dan açıklaması! "4.5 - 5.0 şiddetinde deprem olabilir..."

'daki depremlerin ardından Prof Dr. Ercan'dan son dakika açıklaması geldi! 22 Ocak'ta gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremin ardından gün aşırı depremlerin gözlemlendiği Akhisar ve Kırkağaç'ta hasar gören evleri inceleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün ; ilçe sakinlerinin bölgede beklenip beklenmediği hakkındaki sorularına cevap verdi. Depremzedelerle de görüşen Prof. Ercan; "4.5 - 5.0 şiddetinde depremler olabilir." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Ercan'dan deprem açıklaması! 4.5 - 5.0 şiddetinde deprem olabilir...

Elazığ'da, Malatya'da, Van'da ve Manisa'da gerçekleşen depremlerin ardından zelzele bölgelerinde inceleme yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki vatandaşların sorularını cevapladı. Son dakika haberine göre Prof. Ercan, 4.5 - 5.0 şiddetinde depremlerin beklendiğini ifade etti.

Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.

"4.5 - 5.0 ŞİDDETİNDE DEPREMLER OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle de görüştü. Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, Ercan, Vacit Uyar'ın evinde göçükler olduğunu gözlemlediğini, kolonların hasarlı olduğunu ve duvarlarda derin kırıkları oluştuğunu söyleyerek, evin ağır hasarlı olduğunu kaydetti. Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4 ,4.5 ,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Ercan'dan deprem açıklaması! "4.5 - 5.0 şiddetinde deprem olabilir..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN