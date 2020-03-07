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Dünya yayımcıları ’da buluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Dünya yayımcıları İstanbul’da buluştu
İstanbul Fellowship 5'inci yaşına yeniliklerle ve büyüyerek girdi. İstanbul'u yayımcılık dünyasının merkezi haline getirmeyi amaçlayan program bu yıl 65 ülkeden 265 yayımcıyı İstanbul'da buluşturdu. Organizasyonu düzenleyen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru, "Dünyada koronavirüs nedeniyle etkinlikler iptal edilirken, bizim düzenlediğimiz İstanbul Fellowship tek sağlıklı buluşma oldu. Katılımdan dolayı mutluyuz. Yayımcıların rahatça iş görüp anlaşmalar yapacağı ortam yarattık" dedi.
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Dünya yayımcıları İstanbul’da buluştu
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