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SON DAKİKA HABER: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! "İstanbul'da beklenen büyük deprem..."

Ülkemizin kuzey anadolu ve doğu anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunması ile kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunması nedeniyle ülke sınırlarında yer alan ve sınır ötesinde bulunan karalar ile denizlerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Elazığ ve Malatya’yı etkisi altına alarak yıkıma ve ölümlere neden Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından konuya ilişkin pek çok araştırma ve analizler yapmış uzman isimler kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. En son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. , yaptığı açıklamasında herkesin korkuyla beklediği büyük Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Ersoy’un yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nde meydana gelecek olan büyük depreme ilişkin o detay duyanlara korku yaşatıyor. İşte son dakika açıklamasından satırbaşları…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! İstanbul'da beklenen büyük deprem...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif fay hatlarının üzerinde yer alan ve kuşağı ülkeleri arasında bulunan ülkemizde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan kara ve denizlerde pek çok son dakika depremi yaşanmaya devam ediyor. Büyük, orta ve küçük şiddetleri sınırlarımız içerisinde sürekli olarak yaşamaya devam ederken, ülkemizde en son meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'yı yoğun şekilde etkileyerek yıkımlara neden olan ve bu yıkımlarda pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren, Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok ünlü deprem uzmanı yapılan çalışma ve analizlere ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. En son Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. tarafından Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalar yapıldı. Prof. Dr. Ersoy'un herkesçe korkuyla büyük depreme ilişkin dile getirdiği o detay türler ürpertiyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! PROF.DR. ERSOY'DAN KORKUTAN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI...

İşte son dakik haberine ilişkin tüm detaylar…

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SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! "İstanbul'da beklenen büyük deprem..."
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