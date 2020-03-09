Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı Zehra Topdağ cinayeti hakkında SON DAKİKA: Anne, canlı yayında itiraflarda bulundu!

cinayeti hakkında : Anne, canlı yayında itiraflarda bulundu!

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te bir süredir işlenen cinayeti araştırılıyor. 'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü 6 yaşındaki küçük kız Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan küçük kızın cesedi bulundu. Ertesi gün evlerinin arkasındaki bir arazide çuvalın içinde bulunan küçük kızın cinayetindeki katil zanlısı ya da zanlıları aradan 6 yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Ailesi küçük kızı kimin ya da kimlerin öldürdüğünü öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün yayınlanan canlı yayından Zehra Toğdağ cinayetine ilişkin haberleri geldi. 6 yaşındaki küçük kızın cinayetine ilişkin esrarengiz sır perdesi aralanırken stüdyoda bulunanların açıklamaları şoke etkisi yarattı. Öte yandan Kadriye Hanım'ın canlı yayında yaptığı son dakika itirafları herkesin ağzını açıkta bıraktı. İşte Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetine ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:15 ABONE OL
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayeti hakkında SON DAKİKA: Anne, canlı yayında itiraflarda bulundu!

her gün bir cinayetin aydınlanmasını sağlıyor. Bir süredir işlenen cinayetine ilişkin ise haberleri geldi. Canlı yayına katılan anne Kadriye Hanım, flaş iddialarda bulunurken stüdyo karıştı. Evli iken Mehmet Anar isimli biri ile birlikte olduğunu itiraf eden kadına cevap olarak canlı yayına katılan Mehmet Anar iddiaları reddetti. 2014 yılında 'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kaybolan 6 yaşındaki küçük kızın cesedi ertesi gün evlerinin arkasındaki bir arazide çuvalın içinde bulunmuş ve katil ya da katillerinin bulunması için ailesi stüdyoya gelmişti. Peki; Zehra Topdağ'ın katili kim?

İşte Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetine ilişkin son dakika detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayeti hakkında SON DAKİKA: Anne, canlı yayında itiraflarda bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA