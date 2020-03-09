Müge Anlı Zehra Topdağ cinayeti hakkında SON DAKİKA: Anne, canlı yayında itiraflarda bulundu!

Müge Anlı her gün bir cinayetin aydınlanmasını sağlıyor. Bir süredir işlenen Zehra Topdağ cinayetine ilişkin ise son dakika haberleri geldi. Canlı yayına katılan anne Kadriye Hanım, flaş iddialarda bulunurken stüdyo karıştı. Evli iken Mehmet Anar isimli biri ile birlikte olduğunu itiraf eden kadına cevap olarak canlı yayına katılan Mehmet Anar iddiaları reddetti. 2014 yılında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kaybolan 6 yaşındaki küçük kızın cesedi ertesi gün evlerinin arkasındaki bir arazide çuvalın içinde bulunmuş ve katil ya da katillerinin bulunması için ailesi stüdyoya gelmişti. Peki; Zehra Topdağ'ın katili kim?

İşte Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetine ilişkin son dakika detaylar!