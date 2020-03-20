Pandemi nedir, neden ilan edilir? DSÖ tarafından pandemi ilan edilen hastalıklar hangileri?

Dünyanın çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak yayılan ve çok fazla sayıda insan için bir tehdit unsuru olarak nitelendirilen hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan ediliyor. Aralık 2019 tarihinde Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde Avrupa başta olmak üzere çeşitli yerlerde etkisini göstererek çok sayıda insana enfekte olan Corona virüsü, DSÖ tarafından yapılan açıklamayla birlikte pandemi ilan edildi. Peki insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalık olan nitelendirilen pandemik hastalıklar nelerdir? Pandemi ne demek ve neden ilan edilir? İşte merak edilenler..

PANDEMİ NEDİR?

En basit tanımıyla dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor: