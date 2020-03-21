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nasıl kılınır, kaç rekat? nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

Hz. Muhammet'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği bu mübarek günde binlerce vatandaş nasıl kılınır, kaç rekat? Şeklindeki sorularına yanıt arıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşların gündeminde yer alan bu konu ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için haberimizde derlerken bilindiği üzere İslam alemi için önemli olan bu tarih Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Peki, namazı nasıl kılınır? nasıl kılınır kaç ve rekattır? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:55 ABONE OL
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

İslam alemi için büyük önem teşkil eden 'nde birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirebilmek istiyor. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren " nasıl kılınır, kaç rekat?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gününe denk gelen bu önemli tarihte Müslümanlar; dualar eder, namazlar kılar ve iman ederler. Hazırladığımız haberimizde bugün yapılması gereken ibadetler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı ve okunması gereken duaları haberimizde bulabilirsiniz…

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınmaktadır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde ise 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği anlamlı ve bir o kadar da değerli gecedir. Peki, Miraç Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar…

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
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