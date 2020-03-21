Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

İslam alemi için büyük önem teşkil eden Miraç Kandili'nde birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirebilmek istiyor. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekat?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gününe denk gelen bu önemli tarihte Müslümanlar; dualar eder, namazlar kılar ve iman ederler. Hazırladığımız haberimizde bugün yapılması gereken ibadetler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı ve okunması gereken duaları haberimizde bulabilirsiniz…

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınmaktadır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde ise 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği anlamlı ve bir o kadar da değerli gecedir. Peki, Miraç Kandili Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar…