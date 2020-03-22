Son dakika: Bankta oturan yaşlılara su dökerek 'koronavirüs uyarısında' bulundular!

65 yaş üstü vatandaşlarımıza koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle enteresan olaylara şahit oluyoruz. Dün Tokat'ta Bir dede kendisini uyaran gazetecilere bıçak çekip saldırmıştı. Isparta'da da yaşlıları oturdukları banktan uzaklaştırmak için üzerlerine yukarıdan su döküldü.

Corona virüsü yasağına uymayan yaşlılara balkonlardan su atılma anı kamerada | Video

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atan vatandaşların tatlı sert ikazı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kentin Kaymakkapı ve Hükümet Meydanı'nda yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan tepkiler geldi. Dün öğle saatlerinde Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş biranda neye uğradıklarını şaşırdı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Risk gurubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti | Video