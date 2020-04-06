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Tabanca ile oynarken kazara eşini öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde silahıyla oynayan bir kişi eşini kazara vurdu. Kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybederken, şahıs ise gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:05 ABONE OL
Tabanca ile oynarken kazara eşini öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Bolat (60) ruhsatsız tabancası ile oynadığı esnada tetiğe bastı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cemal Bolat'ın 60 yaşındaki eşi Gülcemal'a isabet etti. Olayın ardından Cemal Bolat, durumu komşularına bildirirken, çevredekiler 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekiplerine durumu ihbar etti. 112 ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze ise Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma tarafından gözaltına alınan Cemal Bolat'ın alkollü olabileceği iddia edilirken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Tabanca ile oynarken kazara eşini öldürdü
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